Per un importante intervento alla conduttura fognaria, dal 23 settembre al termine dei lavori, sarà modificata temporaneamente la viabilità sulla circonvallazione Vincenzo Cardarelli, nel tratto compreso tra piazzale Europa e l'incrocio con via Giovanni Battista Marzi. Per il restringimento della carreggiata, nel tratto tra piazzale Europa e l'incrocio con via Giovanni Battista Marzi sarà istituito il senso unico alternato, con transito vietato ai veicoli di massa superiore alle 12 tonnellate, a esclusione dei mezzi del trasporto pubblico. Sarà aperto al transito il lato destro dell'aera pedonale di viale Luigi Dasti, direzione da piazzale Europa verso via Umberto I, con possibilità di proseguire dritto, per il centro storico, e girare a sinistra per reimmettersi sulla circonvallazione Vincenzo Cardarelli. Per questo motivo, sarà vietato il transito in senso opposto dalla circonvallazione Vincenzo Cardarelli verso via Umberto I. "Il cantiere sarà in un tratto della circonvallazione Vincenzo Cardarelli fondamentale per la mobilità cittadina – sottolineano dall'Amministrazione comunale -. Per consentire la realizzazione dei lavori sulla linea fognaria in sicurezza si è reso quindi necessario prendere questo provvedimento, per riuscire comunque a garantire il passaggio dei veicoli".