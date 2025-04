TARQUINIA – Sabato 26 aprile alle 17,30, la suggestiva Sala Sacchetti (Palazzo dei Priori), al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, ospiterà il concerto “Con o senza parole” del cantautore e compositore tarquiniese Michele Mainardi. Classe 1989, Mainardi si avvicina alla musica fin da giovanissimo. Dopo gli studi al Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”, dove ottiene il diploma accademico di II livello in pianoforte, intraprende la carriera di docente di musica nella scuola secondaria. Parallelamente, coltiva la passione per la composizione e il cantautorato italiano, pubblicando nel 2014 il suo primo album Senza convenzioni, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il concerto vedrà la partecipazione di Francesco Micocci (produttore del primo album di Mainardi), del pianista e compositore Gabriele Ripa e di altri artisti che eseguiranno e canteranno insieme a Mainardi un brano dello stesso cantautore e compositore tarquiniese. Alcuni pezzi sono già conosciuti dal pubblico, altri saranno presentati in anteprima assoluta. Un appuntamento imperdibile, all'insegna dell’intimità e dell’autenticità di un artista che da sempre mette al centro la forza espressiva della musica. Ingresso è libero fino a esaurimento posti. Lo spettacolo è promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno di Magrini Assicurazioni.

©riproduzione riservata