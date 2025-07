Una foto esplosa sui social network, riguardante un incontro tra personaggi molto conosciuti degli sport acquatici a Civitavecchia. È quello che c’è stato qualche giorno fa al circolo Alfio Flores di largo Galli ed al quale hanno partecipato cinque rinomate personalità. Ecco i presenti, in rigoroso ordine alfabetico. Cesare Barbetta è il manager, tra gli altri, di Marco Del Lungo e Giorgia Bottiglieri. Recentemente è stato direttore sportivo del settore pallanuoto femminile alla Coser. Marco Del Lungo è il nuovo portiere del Savona, è nel giro del 7bello ed ha vinto tutto con la Pro Recco. L’avvocato Simone Feoli è direttore generale della Centumcellae, dirigente dei Nuotatori Civitavecchiesi e della Snc, di cui, in passato, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per molto tempo. Ivano Iacomelli è un imprenditore storicamente attivo nella grande distribuzione e, recentemente, nell’emittenza locale. È anche main sponsor della Coser, attraverso la Conad. Damiano Lestingi è il presidente onorario della Coser e componente del settore eventi nell’organizzazione delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. È stato nuotatore a livelli internazionali assoluti per dieci anni.

Parliamo di personaggi navigati e se questa foto è diventata pubblica, effettivamente qualcosa in ballo ci dovrebbe essere. Una vicenda simile avvenne nell’agosto 2021. Erano sempre in cinque e non c’era nessun presente dell’attuale foto. Ma lì qualcosa di tangibile avvenne nella geografia del movimento locale, poi ridisegnato e rimescolato più volte.

Ma perché è stato organizzato questo incontro? Di cosa si è parlato? Quali sono le finalità? Da quanto si è appreso dalle prime informazioni frammentarie, si sarebbe trattato di una riunione preliminare per mettere in piedi un nuovo progetto. Tante idee espresse dai partecipanti, che dovranno eventualmente trovare una sintesi per poter pianificare il da farsi. Nel corso dell’incontro si sarebbe parlato, tra le altre cose, della questione PalaGalli, delle sue problematiche, anche quelle legate alla gestione. Ma, ovviamente, è ancora presto per capire se ci sarà qualche azione anche in merito a questa vicenda.

Di sicuro Iacomelli ha espresso soddisfazione con un commento: «Amici miei, chi ben inizia è a metà dell’opera», mentre Lestingi si affida ad una frase «Alla fine il futuro è già domani». C’è la sensazione che serviranno altri incontri per capire di cosa stiamo realmente parlando. Ciò che possiamo fare è porgere i migliori auguri. Anche perché negli ultimi anni le iniziative di unione di intenti tra realtà locali non hanno portato bene.

Lo dimostra il “naufragio” del consorzio e del successivo accordo di collaborazione per la gestione del PalaGalli, oppure la mancata costituzione dell’Ats “Acquatika”, che stava per essere portata alla luce qualche anno fa grazie ad un accordo tra tre società locali, anche con il sostegno di alcuni imprenditori, e poi sfumato quasi all’ultimo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA