S. MARINELLA – È stato inaugurato il nuovo punto di informazioni turistiche situato in piazza Civitavecchia. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Pietro Tidei, del consigliere con delega al Turismo Alessio Manuelli e dell'assessore alla Cultura Gino Vinaccia. L'evento ha coinvolto anche la direttrice della biblioteca comunale, i giovani del servizio civile e i guardia parchi della Riserva Naturale Regionale Macchiatonda, a testimonianza di una sinergia tra le diverse realtà del territorio. “Con l'occasione – dice Manuelli - abbiamo espresso gratitudine a tutti i fotografi che hanno contribuito con i loro scatti a rinnovare l'immagine del Pit. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Francesca de Clemente, Emidio Gorgoretti, Tommaso L. Usai, Patrizio Demartis, Mariano Precetti del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e Massimo De Luca, le cui opere arricchiscono ora gli spazi del punto informazioni”. Per quanto riguarda invece i lavori pubblici, sono stati consegnati i verbali relativi alle opere di rifacimento del muro e della scalinata dell’area Ex Fungo, unitamente a quelli per le asfaltature delle strade cittadine. In vista dell'avvio dei cantieri, è stato completato l'allaccio provvisorio dell'acqua con Acea presso l'Ex Fungo, dove la fornitura idrica era assente. Prima dell’inizio dei lavori saranno predisposte le ordinanze di divieto di sosta, necessarie per entrambi gli interventi. L'inizio dei lavori è previsto per lunedì mattina, con la prima asfaltatura che interesserà via Ulpiano, per poi proseguire con le altre aree programmate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA