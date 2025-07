CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia ha ufficialmente affidato il servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere cittadine per la stagione balneare 2025. Con la determinazione dirigenziale 2795 del 17 giugno, l’incarico è stato conferito alla cooperativa civitavecchiese Co.Ser.Sport, selezionata tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePA di Consip.

Il progetto prevede l’attivazione del servizio su tre litorali: Piazza Betlemme, Borgo Odescalchi/Matteuzzi e la spiaggia centrale della Marina, ciascuna con un costo di 26.900 euro per un totale complessivo di 80.700 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 22% per un totale di 98.454 euro.

Il finanziamento rientra nei fondi regionali assegnati ai Comuni del litorale laziale per garantire sicurezza e accessibilità delle spiagge libere. A Civitavecchia, la Regione Lazio ha destinato 133.017 euro, parte dei quali è servita proprio per questo affidamento.

Con questo atto, l’amministrazione si assicura la presenza di personale qualificato per la sorveglianza balneare in uno dei periodi più delicati per la sicurezza dei bagnanti.

Resta il problema di comprendere con chiarezza fino a dove l’acqua sia balneabile, vista la vicinanza con il porto e i lavori in corso, mentre al bagnino probabilmente toccherà anche il compito di far uscire dall’acqua eventuali turisti più avventurosi.

