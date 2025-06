TARQUINIA - Una serata speciale nella bellissima piazza Matteotti, sabato a Tarquinia. A dominare su tutto il colore rosa, ad indicare un evento all’insegna della solidarietà e della prevenzione del tumore al seno.

La festa, organizzata dall’Associazione Tarquinia in rosa, si è rivelata un ennesimo grande successo. Una serata scandita da momenti conviviali ma anche di riflessione e commozione, in cui tante donne coraggiose, come spiegato dalla dottoressa Laura Voccia, si sono messe in campo per informare, per portare la propria esperienza e per promuovere la ricerca.

Sul palco di “Tarquinia in rosa”, gli interventi della presidente dell’associazione Luciana Bui, il professor Cavaliere, responsabile della Breast Unit dell’ospedale Santa Rosa e la dottoressa Alba di Leone, senologa presso l’ospedale Gemelli di Roma.

«La collaborazione e la rete di assistenza - ha detto la dottoressa Voccia - è fondamentale per assicurare un percorso di sostegno al paziente oncologico che lo accompagni dalla diagnosi alla terapia fino ai successivi controlli».

