TARQUINIA - Partito il calendario degli interventi di disinfestazione dalle zanzare nel territorio di Tarquinia. Dopo l'azione del 31 marzo, il prossimo intervento è previsto per il 16 giugno. Gli interventi riguardano il centro urbano, il Peep, la Zona Artigianale,il Lido, San Giorgio, Sant’Agostino e Spinicci con inizio alle ore 23. Durante le operazioni di disinfestazione adulticida con nebulizzazione, il Comune raccomanda di non sostare all’aperto; tenere chiuse porte e finestre, evitare di lasciare la biancheria stesa; proteggere gli animali domestici evitando che possano avere contatti diretti o indiretti con le sostanze utilizzate anche rovesciando le ciotole; lavare accuratamente i prodotti dell’orto prima di consumarli. Gli interventi antilarvali biologici previsti agiscono solo contro le larve di zanzara, impedendo il loro sviluppo adulto, così da ridurne la proliferazione. Saranno effettuati nelle zone umide (fontane, fontanelle, pozzetti ecc) pertanto non necessitano delle raccomandazioni più stringenti. Nei giorni 16 giugno, 15 luglio, 12 agosto saranno effettuati interventi di derattizzazione. Ecco i prossimi interventi: 2° intervento larvicida 16 giugno; 1° intervento adulticida 15 luglio; 2° intervento adulticida 29 luglio; 3° intervento adulticida12 agosto; 4° intervento adulticida 26 agosto; 3° intervento larvicida 15 settembre; 4° intervento larvicida 13 ottobre.

