TARQUINIA - Sabato 7 dicembre, alle 17.30, la sala consiliare del Comune di Tarquinia, in piazza Matteotti, ospiterà “L’arte del temperaggio del cioccolato a mano”, un’esperienza immersiva condotta dai maestri cioccolatieri Alessandro e Roberto Zena dell’Antica Latteria di Viterbo.

Un viaggio affascinante nell’arte del cacao

Durante la dimostrazione, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dell’intero ciclo produttivo del cioccolato: dalla selezione e raccolta delle fave alle prime lavorazioni, fino alla tecnica del temperaggio eseguita dal vivo.

Un percorso divulgativo e raffinato, pensato per far conoscere la delicatezza dei processi artigianali e la sensibilità necessaria per trasformare il cacao nella sua forma più elegante.

Degustazione guidata: il cioccolato incontra il rum

La parte finale dell’incontro sarà dedicata a un momento speciale: una degustazione guidata di cioccolato artigianale, realizzato nel corso della dimostrazione, con un abbinamento al rum pensato per esaltare aromi, consistenze e note aromatiche.

Un’esperienza sensoriale riservata a un numero ridotto di partecipanti, per garantire un assaggio pienamente consapevole. L’evento è quindi a posti limitati ed è accessibile solo su prenotazione presso l’Infopoint Tarquinia – telefono 0766 849282.

Il primo passo in un Natale dolce, caldo e accogliente

L’appuntamento del 7 dicembre apre ufficialmente “Tarquinia deliziosa – La fabbrica del cioccolato”, un progetto che porta nel cuore del centro storico atmosfere fiabesche, gusto, creatività e un modo nuovo di vivere il Natale: più lento, sensoriale, coinvolgente. L’iniziativa è organizzata da “Viva Tarquinia”, realtà attiva da oltre dieci anni nella valorizzazione culturale e turistica della città, con il contributo di Arsial, nell’ambito dell’avviso pubblico “Iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio”, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro loco di Tarquinia.

