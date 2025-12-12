TARQUINIA – "Oggi inauguriamo questo percorso che è, per noi, una novità: un viaggio denominato Tarquinia Deliziosa che, grazie ai maestri cioccolatieri, ci porterà per tutte le festività a scoprire delizie che nascono dal nostro territorio e dalla professionalità, dal talento e dalla competenza di chi vi opera". Con queste parole, domenica 7 dicembre, Antonietta Valerioti, presidente dell'associazione culturale Viva Tarquinia, ha aperto la serata inaugurale della kermesse dedicata a gusto e territorialità.

"Una vera e propria fabbrica del cioccolato", così la presidente Valerioti rievoca con soddisfazione le emozioni di una splendida serata.

"Un'iniziativa resa possibile grazie al contributo di Regione Lazio e Arsial, legato alla partecipazione a un bando sulle iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio, e alla collaborazione con il Comune di Tarquinia, che ringrazio di cuore sia per la disponibilità logistica che per la voglia di collaborare e condividere. È stata una motivazione in più lavorare su un progetto che, oltre ad animare la città, valorizzi le eccellenze territoriali. Un pensiero di gratitudine anche alla sempre presente e preziosa collaborazione della Pro Loco di Tarquinia e, infine, alla competenza di Martina Tosoni, che ha curato per l'associazione l'elaborazione del progetto e la partecipazione con successo al bando".

La serata si è sviluppata tra racconti, talento e professionalità dei maestri cioccolatieri de L'Antica Latteria di Viterbo, Alessandro e Roberto Zena, che accompagnati da Giulio Della Rocca hanno guidato i presenti lungo il percorso della lavorazione del cacao, dalla fava di cioccolato alle prelibatezze che, al termine, il pubblico ha potuto assaggiare in una degustazione guidata con abbinamento al rum.

Ad aprire la serata anche i saluti istituzionali, con la presenza del consigliere comunale della Città di Tarquinia Emanuele Scomparin che, portando i saluti dell'amministrazione comunale e del Sindaco, ha espresso parole di ringraziamento per l'associazione Viva Tarquinia e, in particolare, per Antonietta Valerioti per le iniziative studiate e realizzate che arricchiscono il programma natalizio della città. Scomparin ha sottolineato l'importanza, da parte del Comune di Tarquinia, di supportare queste manifestazioni e di fare rete, evidenziando il costante spirito collaborativo della Pro Loco di Tarquinia, del gruppo di Protezione Civile AEOPC – prezioso anche in questa occasione – e di tutti i singoli volontari che hanno contribuito alla realizzazione e buona riuscita dell'evento. Presente anche Fabrizio Ercolani che, in rappresentanza della Pro Loco, ha espresso il piacere di vedere una sala gremita, conferma della bontà di un progetto di valorizzazione territoriale.

Valorizzazione e progettualità proseguono ora con una serie di laboratori per bambini: il 13 e il 20 dicembre, con i cioccolatieri di CioccoTuscia impegnati a realizzare le CioccoRane di Harry Potter e le casette di marzapane, mentre la Cuoca dell'Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni il 14 e il 21 dicembre spiegherà come realizzare i biscotti decorativi natalizi. Tutti i laboratori sono a turni e a numero limitato: è necessaria la prenotazione presso l'Infopoint di Tarquinia al numero 0766 849 282.

"Grazie, grazie a tutti", conclude Antonietta Valerioti, "dal pubblico presente ai maestri cioccolatieri, a tutti coloro che hanno collaborato all'evento, a partire dai preziosi associati di Viva Tarquinia. Questa Tarquinia Deliziosa non è mai stata così concreta e palpabile: la delizia la stiamo letteralmente assaporando".

