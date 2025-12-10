TARQUINIA – Nel calendario Magia di Natale appena presentata non figurava proprio. Ma alla fine ci sarà. Il presepe vivente di Tarquinia tornerà anche quest’anno a emozionare i visitatori. Il Comune di Tarquinia, quando tutto sembrava perduto, è riuscito a recuperare una delle manifestazioni più attese dell’anno a Tarquinia.

Le rappresentazioni si terranno il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 – spiegano dal Comune di Tarquinia - confermando una tradizione che unisce spiritualità, storia e partecipazione popolare. L’evento, organizzato dall’associazione Presepe Vivente e dal Comune di Tarquinia, si svolgerà nella scenografica cornice del monastero delle Benedettine, una delle realtà religiose più significative della città.

Il complesso monastico, che si estende da Porta Maddalena, in via Umberto I, lungo il perimetro delle mura medievali, ospita un articolato insieme di spazi disposti attorno a un chiostro e a un ampio cortile. Qui vive e opera la comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento, custodi di una tradizione spirituale secolare. Il presepe vivente condurrà il pubblico in un percorso animato da scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume.

«Un’esperienza immersiva in uno dei luoghi più preziosi del patrimonio artistico della città etrusca generalmente chiuso al pubblico», affermano dall’amministrazione comunale che informa che «Informazioni e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili a breve sui canali ufficiali del Comune di Tarquinia e dell’associazione Presepe Vivente».

Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire anche se ancora non sono chiare le ragioni che avrebbero determinato questa incertezza con il “ripescaggio” dell’ultima ora.

©RIPRODUZIONE RISERVATA