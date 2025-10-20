TARQUINIA – Inseguimento al cardiopalma per gli agenti del Commissariato di Tarquinia, che sabato sera intorno alle 22 hanno provato a bloccare una Mercedes con a bordo due persone, un uomo e una donna.

Vano il tentativo da parte dei poliziotti di controllare quel veicolo: il conducente ha tirato dritto nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti della volante, a sirene spiegate, hanno subito rincorso il veicolo in fuga, tra accelerate pericolose e manovre azzardate per diversi chilometri, fino ad arrivare a Civitavecchia, dove il tentativo di impedire ai fuggitivi di entrare nel centro abitato si è rivelato inutile.

L’uomo alla guida della Mercedes è riuscito ad arrivare a Campo dell’Oro e a invertire la marcia per poi spingersi in direzione nord sulla Mediana.

L’inseguimento è terminato in via Rodi, quando la Mercedes e la volante si sono schiantate contro le auto in sosta, cinque delle quali sono risultate danneggiate.

La coppia è stata subito bloccata dalla Polizia, anche grazie all’ausilio di una volante del Commissariato di Civitavecchia intervenuta in ausilio.

È toccato invece a una pattuglia della sezione Radiomobile dei Carabinieri di Civitavecchia rilevare l’incidente. A quanto pare il guidatore, di Tarquinia, finito ai domiciliari, avrebbe evitato di fermarsi al posto di controllo della Polizia poiché sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa legata al veicolo.