TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia e l’associazione Presepe vivente rivolgono un appello alla cittadinanza invitando tutti a partecipare come comparse alla nuova edizione della rievocazione storica, in programma il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

L’edizione di quest’anno avrà un fascino particolare: per la prima volta la rappresentazione prenderà vita negli ambienti del convento delle Benedettine, un luogo ricco di storia, arte e spiritualità, normalmente non accessibile al pubblico. Questo scenario unico offrirà ai visitatori un percorso emozionante, fatto di atmosfere suggestive e ambientazioni curate nei dettagli, rendendo l’esperienza del presepe vivente ancora più autentica e coinvolgente.

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Presepe Vivente sottolineano il ruolo fondamentale dei volontari, vero cuore pulsante dell’evento.

Saranno i figuranti, con la loro partecipazione e disponibilità, a dare vita alle scene della Betlemme di duemila anni fa, ricreando i mestieri, le attività e il quotidiano dell’epoca con la genuinità e la passione che da sempre contraddistinguono questo appuntamento simbolo del Natale tarquiniese.

Per partecipare è possibile contattare il numero: 329 6351828.

©RIPRODUZIONE RISERVATA