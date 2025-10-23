TARQUINIA - L'associazione culturale La Lestra, nell'ambito del festival nazionale di Cerealia, con la collaborazione del Comune di Tarquinia, l'Università agraria di Tarquinia e l'associazione culturale Demos 23, inaugura venerdì 24 ottobre alle ore 17, presso la propria sede di via dei Granari 1 la manifestazione "Tracce di memoria". L'evento include: La mostra di pittura di Anna Fortini "Magia e colori della Tuscia ", che rimarrà aperta fino a domenica 26 ottobre; la conferenza dell’archeologo Giorgio Franchetti "L'apicultura nel Mediterraneo antico - Archeologia del rapporto tra uomo e api".

La conferenza sarà presentata dall'archeologo Alessandro Mandolesi, interverrà il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti; leggerà alcuni suggestivi brani Olga Cappellini.

