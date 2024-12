TARQUINIA - Anche il Coni, con il suo comitato regionale del Lazio, ha scelto di patrocinare i "Giochi senza Frontierine", l'evento in programma per questa domenica, 24 novembre, al Top 16 di Tarquinia. Un riconoscimento importante che sottolinea ancor di più il valore dell'evento, nel quale saranno in mostra tantissime discipline sportive tra stand informativi, spettacoli, giochi e divertimento. Boxe, escursionismo, mtb, bici, pallavolo, motocross, basket, ginnastica artistica, ritmica, acrobatica, yoga, posturale, nuoto, pilates, ballo, ballo di gruppo, danze particolari, golf, calcio, ocr, tennis, padel, atletica, solo per citarne alcuni. Enorme entusiasmo e grande soddisfazione da parte dei negozianti del Top 16, degli assessorati competenti del Comune di Tarquinia e del direttore creativo Fabio Gagni di Se Ami Tarquinia, che dal suo blog fa sapere: «Lo scorso lunedì al Top 16 c'è stata una proficua riunione organizzativa con l'assessore Sandro Celli, i rappresentanti delle nostre straordinarie realtà sportive e vari commercianti: c'è davvero una bella energia, tanto entusiasmo, e tutti i dettagli sono definiti. Manca solo di divertirsi questa domenica». L'evento è promosso e sostenuto economicamente e logisticamente da Studio Dentistico Baffoni, Joana Sartoria Rapida, Silvio Tini Assicurazioni, Za Cafè, Carrefour Market, ASD City Ballet, Arredo Casa, Centro Maia, Leo Tech, Aquarius Pet Shop, Mara Spose Atelier, Momenti per te - centro benessere, Erboristeria c'era una volta, Ermes Soluzioni Internet, Reversal Barber Shop, Daily Specials Barber Shop, SV Sicurezza, Primigi Store, GV Ascensori, Non solo Pinsa, La Fenice Pizzeria, Mana web, Depretis, BJ Vape Shop.

