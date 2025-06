TARQUINIA - Alla scoperta del passato, con lo sguardo al futuro. La villa romana dei Tralicci a Pian d’Arcione

La Soprintendenza, insieme ad Enel Green Power, organizza un’insolita visita guidata per presentare i resti di una grande villa romana, finora non nota, rinvenuta in occasione della messa in opera dell’impianto agrivoltaico di Pian d’Arcione, adagiata sulle prime propaggini collinari tra Tarquinia e Montalto di Castro in prossimità del tracciato della antica via Aurelia di epoca romana a guardare il mar Tirreno.

La visita alla villa romana, dotata di una ben sviluppata parte rustica, permetterà al visitatore moderno, in un solo colpo d'occhio, di coniugare il nostro passato, fatto di radici contadine che affondano nella terra, e tecnologie del futuro, accompagnati dagli archeologi incaricati dello scavo e dal personale di Enel Green Power. Saranno effettuate tre visite guidate (con partenza alle ore 17:00, 17:45 e 18:30). L'appuntamento è presso il Site Camp di Enel Green Power a Pian d'Arcione (coord. Google Maps 42.329843, 11.669788). Le visite saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail sabap-vt-em.tarquinia@cultura.gov.it per un massimo di 15 persone per turno. Si consiglia un abbigliamento con scarpe comode e chiuse.

