TARQUINIA - Un appuntamento dedicato al Viaggio e al Mare con Agostino De Angelis nel Museo Archeologico di Tarquinia.

Il 14 giugno 2025 l’attore e regista Agostino De Angelis porterà in scena un reading teatrale multimediale dedicato al tema del viaggio e alla storia e storie del Mediterraneo.

Sin dai tempi di Omero, Itaca è il simbolo dell’angolo di cielo, in cui siamo nati, simbolo pieno di incertezze, ma alla fine sempre rassicurante.

Da Itaca si parte e a Itaca si ritorna dopo un lungo viaggio, durante il quale nei porti – che sono i giorni della vita – si scambiano con altri viaggiatori, esperienze, nostalgia, speranze, emozioni; così accade da sempre, da quando il Mediterraneo ha preso vita.

L’appuntamento dal titolo “Mare, Poeti e Naviganti” sarà realizzato in una delle sale più suggestive del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia alle ore 20.00, inserito nell’ambito della Manifestazione di Interesse indetta e promossa dal Parco Archeologico Cerveteri Tarquinia, con il patrocinio della Città di Tarquinia e in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, iniziativa del Ministero della Cultura.

L’evento inoltre è tra gli appuntamenti culturali inseriti nella programmazione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi”, giunto alla V Edizione, ideato e organizzato dall’attore e regista Agostino De Angelis con l’Associazione Culturale ArcheoTheatron e Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, con il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.

In scena con Agostino De Angelis, gli interpreti Alessandra De Antoniis, Riccardo Frontoni, Monia Marchi, Riccardo Dominici, Nerina Piras, Stefano Ercolani, Luisa De Antoniis, Filippo Soracco, che daranno voce a testi di grandi autori della nostra letteratura come: Verga, Baudelaire, Mallarmé, Kavafis, solo per citarne alcuni, per momenti di riflessione profondi sui popoli del Mediterraneo, sulla loro storia e i loro drammi, dai tempi antichi fino ai giorni nostri.

A rendere ancora più suggestiva la serata, oltre la bellezza del luogo scelto, l’accompagnamento musicale al violino di Giulia Indino e video proiezioni di immagini e filmati. Foto e riprese Mauro Zibellini.

L’ingresso all’evento sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria al 349. 4055382 o archeotheatron.ass@gmail.com

