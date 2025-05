TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia partecipa al Maggio dei Libri 2025”, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura, che quest’anno propone come tema “Intelleg(g)o”. L’iniziativa è organizzata dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” in collaborazione con gli aderenti al Patto per la lettura. “La rete del Patto per la lettura della Città di Tarquinia quest’anno propone, per la prima volta, un progetto concordato e condiviso fra i suoi aderenti – sottolinea l’assessora comunale Monica Calzolari” -. Quattro libri e quattro autori, in quattro incontri dedicati a quattro temi di grande attualità: la scuola, lo sfruttamento degli immigrati, il lavoro e la violenza di genere. La lettura è indispensabile, per sostenere l’impegno nella cittadinanza attiva e cooperativa e rafforzare l’umanità che è in ciascuno di noi”. Gli appuntamenti in programma saranno ospitati nel suggestivo Salone delle Feste di Palazzo Bruschi Falgari (via Umberto I, 34).

Si parte il 9 maggio, alle 18, con la presentazione del libro “Leggere Dante a Tor Bella Monaca” (E/O, 2025) di Emiliano Sbaraglia, insegnante, scrittore e giornalista. L’autore dialogherà con giornalista Stefano Tienforti e Mara De Santis, docente di lingue straniere e poeta. Il 14 maggio, alle 18, sarà la volta del libro “Il mio nome è Babir” (People, 2024), scritto da Marco Omizzolo, sociologo dell’Eurispes e docente all’Università La Sapienza di Roma, insieme a Balbir Singh, bracciante agricolo di origine indiana noto per la sua denuncia contro il caporalato nell’Agro Pontino. Interverranno Stefania Pomante, segretaria della Cgil Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo, Marco Nati, segretario della Flai Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, Lavinia Fantini, responsabile dell’Ufficio immigrazione INCA Viterbo, e il bracciante agricolo Jlassi Lamine. L’evento è a cura di LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Il 17 maggio, alle 18, si terrà la presentazione del libro “Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità a oggi” (Carocci, 2024), dello storico Manfredi Alberti, ricercatore dell’Università di Palermo. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Daniela Preziosi, con l’intervento dello stesso autore e di Daniele Camilli, sindacalista UILA Lega comunale Viterbo. L’appuntamento è a cura di Unicoop Tirreno e Sezione Soci Coop di Tarquinia. L’ultimo incontro è previsto per il 24 maggio, alle 17, con la presentazione del libro “100 motivi per non riaprire a un narcisista” (Ensemble, 2024) dell’avvocata Luana Sciamanna, che dialogherà con l’assessora alla Pubblica Istruzione Sara Corridoni.

