TARQUINIA - Malore in spiaggia. Attimi di paura lungo l’arenile di Marina Velca. Un 60enne si è accasciato a terra all’improvviso, destando forte preoccupazione tra i presenti. Immediato l’intervento del bagnino Daniele Giovannini che ha tentato di rianimare l’uomo. In suo aiuto è giunto anche un medico in pensione presente in quel momento. Il dotto Roberto Fabbrini ha eseguito tutte le manovre per rianimare il 60enne con l’ausilio anche di un defibrillatore. Nel frattemo sono stati allertati i sanitari del 118 giunti sul posto in ambulanza. I medici hanno provveduto a stabilizzare l’uomo poi trasferito in elicottero presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Necessario anche l’intervento dei carabinieri per le verifiche del caso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA