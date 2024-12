LADISPOLI - “Piccolo” dietrofront da parte dell’amministrazione. Per pagare l’ultimo bollettino Tarip relativo al 2023 non ci sarà tempo fino alla fine dell’anno (quindi entro il 2024 come era stato detto), ma bisognerà farlo entro il 30 aprile 2024. In questo modo il pagamento «sarà considerato regolare» e quindi «non sarà prevista nessuna sanzione». A dirlo è stato l’assessore all’Igiene urbana, Marco Pierini.

Notizia che ha già suscitato notevoli polemiche visto il ritardo nell’invio dei bollettini (la cui data di scadenza recita 31 dicembre 2023) e i quali importi non convincono. «Ho avuto un rincaro del 20%» scrivono diversi utenti sui social chiedendo spiegazioni all’amministrazione dei criteri utilizzati per calcolare la tariffa da pagare. Tra i residenti scontenti ci sono anche i proprietari di appartamenti in grandi condomini che di sconti in bolletta non ne vedranno. «Ancora stiamo aspettando la spiegazione di come funziona nei condomini», tuonano.

