ALLUMIERE - Allumiere: il Pd attacca l’amministrazione: "Tari alle stelle, servizi al minimo e mozione sulla Palestina scomparsa dall’OdG". Tasse in aumento, servizi in declino e una maggioranza comunale assente. È durissimo l’attacco del Partito Democratico di Allumiere all’amministrazione guidata dal sindaco Landi, all’indomani della commissione bilancio che ha certificato un nuovo aumento della TARI per i cittadini.Il PD denuncia un quadro preoccupante: “Quella recapitata nelle case dei cittadini è solo un acconto – si legge in una nota – la rata finale arriverà nei prossimi mesi. L’amministrazione continua ad alzare le tasse, mentre il paese versa in condizioni di degrado: strade, piazze e aree verdi in abbandono, servizi essenziali sempre più carenti”.Il malcontento dell’opposizione si concentra anche sulla gestione dei rifiuti. A tre anni dalla scadenza del precedente appalto, la nuova gara d’appalto per la raccolta non è ancora partita, e secondo il PD questo potrebbe mettere a rischio i lavoratori del settore. “L’impianto di compostaggio, fondamentale per una gestione moderna e sostenibile dei rifiuti, è stato abbandonato con la motivazione che è ‘troppo complicato’”, attaccano i dem. “Noi restiamo senza parole: cosa fanno gli amministratori, oltre a partecipare a foto e feste?”.A peggiorare il clima politico, l’assenza quasi totale della maggioranza alla commissione bilancio: su otto consiglieri più il Sindaco, era presente il solo consigliere Cammilletti, affiancato ovviamente dai membri dell’opposizione. “È la solita farsa – afferma il Pd – che si consuma nei luoghi deputati all’esercizio della democrazia. E ci preoccupa l’atteggiamento rassegnato dello stesso Cammilletti, che sembra aver abbandonato i progetti in cui ha sempre creduto”.Infine, la questione politica più delicata: la mozione sulla Palestina, presentata dal Partito Democratico nel febbraio scorso, è scomparsa dall’ordine del giorno del consiglio comunale previsto per il 27 giugno. “Per noi è un tema importante, su cui volevamo un confronto serio in consiglio. Invece, è sparita nel nulla”.“Quello che resta – conclude il comunicato del Partito Democratico – è un vuoto generale: di idee, di progetti e di visione. E la sensazione sempre più forte che chi governa sia più interessato a posizionamenti personali che al bene comune della nostra comunità”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA