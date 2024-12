CERVETERI – Gli incendi sono diventati un tormento per i residenti che vivono in periferia ma soprattutto per gli uomini della protezione civile comunale esausti per l’incessante lavoro tra fumo, fiamme e sterpaglie. Per questo il gruppo operativo ha lanciato un appello alla popolazione perché non tutti i roghi sarebbero da addebitare ai piromani, molti invece alla negligenza dei cittadini. «In questi giorni – scrive la Prociv Cerveteri - siamo stati impegnati in numerosi interventi antincendio boschivo e di sterpaglie che si sono verificati nel nostro territorio. Nel dettaglio sono state interessate le zone di Pian della Carlotta al Sasso, Tenuta Torlonia a I Terzi e un auto in via Settevene Palo nuova. In supporto alle attività di spegnimento è stata anche necessaria l'attivazione della flotta aerea». Da qui l’esigenza di informare i cerveterani. «Visto il verificarsi di questi eventi e le alte temperature di questi giorni, si rammenta il rispetto dell’ordinanza sindacale, relativa alla campagna antincendio boschiva 2024». Per prevenire invece comportamenti errati il sindaco, Elena Gubetti, ha emesso un’ordinanza, la numero 27 del 13 giugno: è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere, usare esplosivi, apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli. Un elenco infinito di precauzioni tra cui «usare motori» ma anche «fornelli o inceneritori che producano faville o brace. Vietato inoltre «fumare, gettare fiammiferi, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio». Stretta anche sulle attività pirotecniche.

