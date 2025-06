SANTA MARINELLA – E’ stata inaugurata questa mattina, la spiaggia inclusiva Accessibility on the Seaside, arenile riservato ai disabili attraverso un progetto giunto alla seconda stagione.

Il taglio del nastro, ha aperto ufficialmente le porte a un'esperienza balneare serena e senza ostacoli, confermando Santa Marinella come una città che guarda al futuro, ponendo l'inclusione al centro del suo progresso.

Questo non è solo un progetto, ma un'affermazione di civiltà. L'arenile di fronte all'ex Colonia Marina a Santa Severa si trasforma in un simbolo di accoglienza. Ogni dettaglio è studiato per abbattere le barriere, fisiche e sociali, offrendo un ambiente dove ogni persona, al di là delle proprie abilità, può vivere pienamente la gioia del mare.

Il Sindaco Pietro Tidei, motore di questa iniziativa, ha presieduto la cerimonia, rimarcando con passione l'importanza di un'idea che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto e che ha già dimostrato il suo grande valore lo scorso anno. La sua presenza, insieme a quella degli assessori Pierluigi D’Emilio, Elisa Mei e Marina Ferullo e del consigliere Alessio Manuelli, ha sigillato un impegno che va oltre la semplice gestione, toccando le corde profonde della sensibilità umana e sociale. La spiaggia è affidata a terzi qualificati, che garantiscono il rispetto di standard elevati, dalla pulizia impeccabile all'assistenza costante, dai percorsi idonei fino alla battigia, tutto è pensato per assicurare sicurezza e comfort. Questo modello di gestione riflette la cura e l'attenzione che la città riserva ai suoi cittadini e visitatori.

Con Accessibility on the Seaside, Santa Marinella non solo migliora l'accessibilità turistica, ma lancia un messaggio potente l'ospitalità e l'integrazione sono valori fondamentali. Attraverso servizi dedicati e personale specializzato, formato per accogliere persone con disabilità di ogni genere, la spiaggia inclusiva si erge a esempio virtuoso. È la dimostrazione concreta di una visione chiara e di un'azione determinata, un invito a vivere il mare in piena libertà e dignità. La spiaggia, con i servizi disponibili, compresivi di piccolo punto di ristoro, fin dalla mattina è aperta alla balneazione tutti i giorni dalle 9 alle 19. e l’amministrazione comunale si impegna a reperire un’area di parcheggio per disabili.

