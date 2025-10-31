Un possibile furto in abitazione è stato sventato domenica pomeriggio dai carabinieri a Vasanello grazie all’efficace sinergia tra il sistema di videosorveglianza comunale, la pronta segnalazione di un cittadino e il costante controllo del territorio garantito dai carabinieri. Tutto è iniziato con la segnalazione, quasi in contemporanea, di un veicolo sospetto da parte del sistema tecnologico e di un cittadino, che aveva contattato il 112 segnalando il tentativo di introduzione in una casa privata da parte di tre individui a bordo di un’auto con le stesse caratteristiche.

La pattuglia della Stazione carabinieri di Vasanello, immediatamente intervenuta, è riuscita a intercettare il veicolo sospetto, il cui conducente, alla vista dei militari, ha tentato una manovra repentina per eludere il controllo, imboccando una strada senza uscita. A quel punto, i tre occupanti hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nonostante le attive ricerche dei militari insieme alla polizia locale.

Durante la successiva perquisizione, all’interno della vettura i militari hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso e una macchina fotografica, tutto sottoposto a sequestro, così come il veicolo stesso. L’episodio, che segue un analogo sequestro condotto dai carabinieri di Civita Castellana pochi giorni fa con la denuncia di tre persone, oltre a rimarcare la puntuale presenza dell’Arma sul territorio, conferma come la fattiva collaborazione tra cittadini e istituzioni rappresenti senza dubbio un valore aggiunto nella prevenzione dei reati predatori e nella tutela della sicurezza delle comunità locale.