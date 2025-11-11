Sventata una truffa a un anziano a Vasanello. Tutto è iniziato quando l'uomo ha ricevuto una telefonata sospetta: dall'altra parte del filo, una voce gli raccontava che era appena avvenuta una rapina in gioielleria e che i presunti autori si trovavano a bordo di un'auto con una targa identica alla sua. Un racconto confuso, studiato per spaventarlo e cadere nel tranello. L'anziano, però, non si è lasciato ingannare. Insospettito dalla chiamata, ha immediatamente contattato la Stazione dei carabinieri di Vasanello per segnalazione l'accaduto.

L'incrocio tra la chiamata e la segnalazione di un'auto sospetta registrata dal sistema di videosorveglianza cittadina è consentito ai militari, già impegnati in servizio di pattuglia, di rintracciare e di fermare il veicolo a bordo del quale c'erano due persone, risultano essere, una volta conclusioni gli accertamenti, i presunti protagonisti del tentativo di raggiro. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per tentata truffa.