OSTIA - Il Presidente del Municipio X annuncia verifiche sull’organizzazione del Festival nella tenuta di Castel Fusano e avverte: «Pronti ad accertare possibili gravi irregolarità. I giovani e non solo hanno pieno diritto al divertimento, ma la tutela del territorio e della sicurezza viene prima di tutto».

Facendo seguito alle notizie emerse e alle numerosissime segnalazioni di cittadini e delle associazioni ambientaliste più rappresentative della regione Lazio, dopo lo svolgimento della prima serata del SuperAurora Festival ospitato nella tenuta Chigi all’interno della Pineta di Castel Fusano, il Presidente del Municipio X Mario Falconi ha comunicato l’intenzione dell’amministrazione di avviare verifiche puntuali sull’organizzazione e sulla corretta gestione dell’evento.

Secondo quanto riportato da diverse fonti giornalistiche e da segnalazioni raccolte nelle ultime ore, la manifestazione – che ha visto la partecipazione di migliaia di persone – avrebbe comportato diversi problemi: giovani trasportati in Pronto Soccorso in coma etilico, notevoli criticitàambientali dovute all’abbandono di rifiuti e al parcheggio incontrollato nelle aree verdi, superamento del limite di impattoacustico, ma soprattutto gravi disagi alla viabilità e alla pubblicasicurezza, in particolare la sosta selvaggia non autorizzata in viale della villa di plinio che impediva qualsiasi transito di mezzi inclusi quelli di soccorso.

A queste criticità si aggiunge un ulteriore elemento su cui riflettere: lo svolgimento dell’evento in mancanza di autorizzazione dei dipartimenti comunali preposti (ambiente e cultura ndr), peraltro localizzato in un’area sottoposta alla massima tutelaambientale. Un’anomalia su cui – secondo quanto riferito dal Presidente – sarà doveroso fare piena luce e prendere provvedimenti per il futuro.

«Abbiamo preso atto dei gravi disagi causati dal SuperAurora Festival e stiamo approfondendo quanto accaduto, raccogliendo le relazioni delle forze dell’ordine e delle autorità competenti- ha dichiarato Mario Falconi, Presidente del Municipio X di Roma Capitale – Numerosi i problemi verificatisi: accessi al Pronto Soccorso di giovani in coma etilico, parcheggi abusivi in aree verdi e protette, sosta selvaggia non autorizzata in viale della villa di plinio che impediva qualsiasi transito di mezzi compresi quelli di soccorso, musica ad altissimo volume al di sopra dei limiti stabiliti, abbandono diffuso di rifiuti in un’area verde sottoposta alla massima tutela ambientale».

«È nostra intenzione verificare insieme al Campidoglio e agli organi preposti la correttezza delle procedure seguite- conclude Mario Falconi – Presidente del X Municipio di Roma Capitale- e, qualora emergano irregolarità, non esiteremo a segnalare alle autorità quanto rilevato. Va benissimo promuovere eventi, favorire la cultura e offrire ai giovani momenti di socialità e intrattenimento. Ma questo può e deve avvenire sempre nel rispetto della legalità, della sicurezza delle persone e della tutela ambientale».