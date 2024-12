CERVETERI - Si chiama Anps (associazione nazionale della Polizia di Stato), è presente su tutto il territorio nazionale, con 170 sezioni, alle quali si aggiungo tre sezioni in sedi estere (due negli Usa e una in Canda) e ora anche nel territorio di Cerveteri e Ladispoli.

«Grazie anche all’apertura del Commissariato di Polizia in Ladispoli e alla tenacia di alcuni poliziotti in servizio e in quiescenza, in modo particolare di Bruno Camposarcone, e a civili come Nanni Massimo e Oertel Roberto) nel voler dar vita ad una sezione in Cerveteri e Ladispoli - spiegano - è stata costituita il 27 gennaio 2024 da settantacinque Soci membri cofondatori e con l’approvazione del Consiglio Nazionale in data 8 febbraio 2024. Il primo organo direttivo eletto è così composto: Presidente Bruno Camposarcone, Vicepresidente Palladino Biagio, consiglieri: Cavicchia Marco, Pavese Antonio, Cappabianca Salvatore, segretario generale ed economo Nanni Massimo». Primo atto compiuto dall'organo direttivo è stato quello di voler costituire la sezione ANPS OdV dei volontari. Obiettivi: protezione civile, (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, formazione degli operatori); promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali; superamento dell’emarginazione, attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno; valorizzazione, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle città; promozione, valorizzazione e diffusione della cultura della legalità, dell’educazione civica, dell’istruzione e del patrimonio storico-artistico del territorio di appartenenza.

«L’obbiettivo e le finalità - spiegano ancora - hanno subito avuto un forte riscontro tra i soci e i cittadini del territorio stesso che in data 3 aprile 2024 si costituisce il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile (O.d.V.) dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Cerveteri, in cui viene nominato responsabile Bruno Camposarcone, il vice responsabile Roberto Oertel, consiglieri Preciutti Mario, Cavicchia Marco e Nanni Massimo, quest’ultimo anche con funzioni di segretario generale ed economo». I volontari della sezione di Cerveteri sono i n possesso di diverse specializzazioni tra cui: primo soccorso sanitario; uso del defibrillatore semi-automatico (Dae); antincendio rischio elevato; gestione delle grandi folle in caso di emergenza (Safety & Security); inoltre il gruppo è composto da operatori con patente nautica, pilota drone, sommozzatori, medici ed infermieri. «Questo proprio per riuscire a fare bene con le professionalità dei volontari ma anche grazie ai corsi di formazione che l’associazione nazionale polizia di stato in collaborazione con i vari reparti specializzati della polizia di stato eroga ai propri soci per qualificare tutti i volontari, e che viene anche certificata al termine del corso tramite superamento delle relative prove di esame. L’obiettivo dei soci tutti è dare supporto alla comunità del territorio, con passione ma anche professionalità».

