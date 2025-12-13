ALLUMIERE - Domenica 14 dicembre, alle ore 9.30, Allumiere tornerà al centro dell’attenzione degli appassionati di trekking e storia con l’escursione “Sul Cammino dei Minatori alla ricerca delle tracce dell’Acquedotto Traianeo”, un appuntamento che unisce natura, memoria e scoperta. L’iniziativa, organizzata da Trekking & Divertimento, accompagnerà i partecipanti lungo uno dei tracciati più affascinanti dell’Alta Maremma Laziale, immerso nei paesaggi autentici dei Monti della Tolfa.Il Cammino dei Minatori si sviluppa alle pendici del massiccio tolfetano e racconta un territorio modellato dalla natura e dal lavoro dell’uomo. Qui i boschi di castagno, corbezzolo e macchia mediterranea convivono con le ampie faggete depresse e con scorci di campagna che aprono lo sguardo fino alle coste. Questo percorso custodisce anche una storia che affonda le radici in epoche lontanissime: le antiche cave di allume, risorsa fondamentale per secoli per l’economia locale, e soprattutto i resti dell’Acquedotto Traianeo, l’opera che dall’entroterra riforniva d’acqua la flotta romana stanziata a Centumcellae, l’odierna Civitavecchia.Il gruppo ripercorrerà il Sentiero Viola, il cui inizio è situato nel cuore del centro storico di Allumiere. Da qui la camminata si inoltrerà tra i castagneti e i boschi di corbezzolo, dove sarà anche possibile raccogliere i frutti che la natura offre in questa stagione, accompagnati da suggerimenti su come trasformarli in una marmellata semplice e gustosa. Il percorso seguirà quindi le tracce dell’antico acquedotto, ancora riconoscibili nel paesaggio, e condurrà all’Eremo della Santissima Trinità, luogo suggestivo e ricco di spiritualità scelto come tappa per la pausa pranzo. Dopo il ristoro l’escursione completerà l’anello attraversando ambienti via via più rustici, in un susseguirsi di panorami che raccontano con immediatezza l’eredità naturale e culturale di questa parte del Lazio.Al termine della giornata chi lo desidera potrà richiedere la Credenziale del Viandante, un attestato simbolico che certifica il completamento del Cammino dei Minatori e che viene rilasciato dalla Pro Loco o dai bar convenzionati a fronte di un contributo di due euro.Le infocomplete sull’escursione sono disponibili sul sito trekkingedivertimento.it e sulla pagina Facebook dedicata all’evento. Per prenotazioni e ulteriori dettagli è possibile contattare Giancarlo Conte al 347 293 1752, preferibilmente tramite WhatsApp. Per chi vuole restare aggiornato sulle iniziative future, Trekking & Divertimento mette a disposizione canali sui vari social