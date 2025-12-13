TARQUINIA - Il teatro “Rossella Falk” ha registrato il tutto esaurito in occasione del concerto “Aspettando… il Natale 2025”, organizzato dal Lions Club Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Accademia Tarquinia Musica.

L’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio nella città etrusca. Protagonista della serata è stata l’Italian Brass Band, ensemble composto da soli ottoni e percussioni diretta dal maestro Filippo Cangiamila, che ha incantato il pubblico con un’esibizione di altissimo livello tecnico e con una straordinaria capacità di coinvolgimento.

L’entusiasmo degli spettatori e l’eccellenza musicale hanno contribuito a rendere questa edizione tra le più riuscite degli ultimi anni.

“Grazie alla generosità dei presenti e al contributo economico dell’associazione Archeobike Tarquinia – afferma la presidente del Lions Club di Tarquinia, Roberta Ranucci - sono stati raccolti 2.300 euro, che sono stati donati all’associazione “Leandro Piccioni – Adozione Giovani Talenti” per sostenere il percorso di studi del talentuoso e giovanissimo violinista tarquiniese Brando Maria Medici”. Al concerto erano presenti tra gli altri, i sindaci di Tarquinia e Montalto di Castro Francesco Sposetti ed Emanuela Socciarelli, la presidente dell’associazione “Leandro Piccioni” Ubaldina Medici, moglie del musicista e compositore tarquiniese scomparso nel 2023, il direttore artistico del teatro Giancarlo Capitani, assessori e consiglieri comunali e soci dei Lions Club di Tarquinia, Civitavecchia e Bracciano.

“A nome del nostro club esprimo un sentito ringraziamento ai musicisti – conclude la presidente Ranucci -, al pubblico che ha dimostrato una grande generosità, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata speciale che ha unito musica, comunità e impegno nel segno della solidarietà, tra cui la BCC Roma, nella persona del direttore della filiale di Tarquinia Liberto Fiorelli, e la Comal Spa, nella figura dell’amministratore delegato ingegnere Alfredo Balletti. Infine, ma non per ultimi, tutti i soci Lions, che sono sempre al mio fianco in ogni iniziativa di solidarietà”.

