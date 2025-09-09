TARQUINIA - Successo del Convegno sul Bovino maremmano promosso dall'Università Agraria nell’ambito del progetto Vat (Valorizzazione agroalimentare tarquiniese). L’evento si è svolto sabato 6 settembre in località San Giorgio ed è stato organizzato dal consigliere dell'Università Agraria Fabrizio Federici con il patrocinio di Arsial Regione Lazio.

Il convegno è stato aperto dai saluti del presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti; è intervenuto anche l'assessore Alessandro Sacripanti. Tra gli altri dell'ente hanno partecipato il presidente del consiglio Silvano Olmi, il vicepresidente Marcello Maneschi e l’assessore Leonardo Mancini. Hanno preso parte numerosi tecnici del settore ed erano presenti al dibattito anche il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e i consiglieri regionali Daniele Sabatini, capogruppo in Regione Lazio e Giulio Zelli presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio.

