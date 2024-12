FIUMICINO - In occasione dell’ 8 marzo, la“Giornata internazionale della donna”, si svolgerà oggi la III Edizione di “Storie di Donne”, dalle ore 10:30 alle ore 12.30, in via Portuense 2415. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dall’Associazione “Tuttexuna”, vedrà la partecipazione del Sindaco, Mario Baccini e dell’On. Ester Mieli, Responsabile Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità.

“Raccontati e sarai accolta” il tema dell’incontro al quale parteciperanno anche donne che, con la loro testimonianza diretta, condivideranno l’esperienza di chi ha subito violenze o ingiustizie sociali.