TARQUINIA - Sabato scorso un’importante partecipazione della comunità di Pescia Romana, all’iniziativa stop alle truffe anziani promossa dall’associazione Montalto e Pescia legate insieme, e dedicata alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane e fragili, con il patrocinio della provincia di Viterbo e comune di Montalto di Castro. Relatore dell’incontro è stato Giulio Cristofori, commissario della polizia di Stato questura di Viterbo, che ha illustrato con chiarezza e competenza, le principali tipologie di truffe, i segnali da riconoscere e o componenti da adottare per fronteggiare i malintenzionati.

L’associazione Montalto e Pescia legate insieme rivolge un sentito ringraziamento alla questura di Viterbo, sempre attenta e disponibile a sostenere attività di prevenzione e vicinanza alla cittadinanza.

Per il Comune di Montalto di Castro, è intervenuta l’assessora Simona Atti, che ha portato i saluto istituzionale, e sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e associazione. L’assessore ha ringraziato l’associazione Montalto e Pescia legate insieme, per essere sempre in prima linea, con iniziative sociali sul territorio.

La grande partecipazione della cittadinanza di Pescia Romana,ha confermato la forte sensibilità del territorio verso il tema della sicurezza degli anziani. L’associazione rinnova il proprio impegno, nel promuovere iniziative utili alla tutela e benessere del territorio.

L’associazione ringrazia il presidente del centro anziani di Pescia Romana Angelo Adagio, per la collaborazione e tutto il direttivo.