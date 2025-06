S. MARINELLA - "Torno sulla questione della Statua del Bacio per ribadire ancora una volta che questa iniziativa vuole essere volano di ulteriore attrazione turistica per la nostra città. Un'opera che durante il periodo in cui è stata a Civitavecchia, è stata oggetto di oltre sei milioni di foto scattate dai crocieristi e dai turisti, che l'hanno immortalata come ricordo della loro visita." Così il sindaco Pietro Tidei è intervenuto sulle continue polemiche in merito alla nota statua che sarà presto collocata al Porticciolo Marina di Santa Marinella. L'occasione è stata la conferenza stampa organizzata sabato mattina per presentare il cartellone estivo. Il primo cittadino sottolinea che «nessun costo graverà sulla cittadinanza, visto che l'acquisizione è a carico di privati interessati a sponsorizzare l'iniziativa». "I rappresentanti dell'opposizione devono informarsi e non fare le solite affermazione demagogiche e inesatte. Trascorso un anno dalla collocazione della statua, potremmo decidere se continuare a tenerla o no. Ripeto al Comune non costa niente. E' incomprensibile tanta agitazione di certa parte politica in merito ad un progetto da cui la città ha solo da guadagnare in termini di visibilità e attrattiva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA