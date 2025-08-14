CERVETERI – Scatta oggi la 19° edizione dell’Etruria Eco Festival. Quattro appuntamenti straordinari, tra grande musica e comicità. Si parte stasera con la musica dell’Orchestraccia. Opening affidato a “Il Muro del Canto”. Nella serata di Ferragosto la kermesse ospiterà l’unica data gratuita in tutto il Centro Italia del tour degli Afterhours “Ballate per piccole Iene”. Sabato è il momento della grande comicità, con Maurizio Battista che porterà in scena lo spettacolo “Una serata indimenticabile”. Per il cabarettista romano è un gradito ritorno a Cerveteri. Tanti gli ospiti sul palco: Demo Morselli con Marcello Cirillo e la Big Band, Manuela Villa e Antonio Mezzancella. Battista ripercorrerà la propria vita, raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Uno show che sta portando in tantissime piazze italiane con grande successo. Per questo spettacolo è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso (tagliandi in vendita su TicketOne e disponibili anche presso la Mondadori Bookstore di Cerveteri in largo Almunecar e il Banana Village” sul lungomare dei Navigatori Etruschi). Domenica 17 agosto chiude l’Eco Festival, il concerto degli Almamegretta. In apertura, invece, i “Wogiagia”.

