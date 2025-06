ALLUMIERE - Come ogni anno venerdì 20 giugno le ballerine della scuola di danza “Dance World” apriranno le porte agli spettacoli estivi e si esibiranno presso il Piazzale Cesare Moroni. L’attesa e la trepidazione sono tante, le ballerine, infatti, non vedono l’ora di intrattenere il pubblico con le coreografie create durante l’anno. Lo spettacolo alternerà coreografie di classico, modern, contemporaneo, hip hop e videodance e mostrerà la grande passione e lo studio che ha portato la scuola “Dance World” ad essere conosciuta in giro per l’Italia, in occasione di concorsi di danza e manifestazioni artistiche. Lo scorso Maggio, infatti, le allieve della scuola si sono esibite presso il teatro Traiano, in occasione di un concorso di danza, portando a casa numerosi premi, trofei, borse di studio e complimenti da parte di tutta la giuria e del pubblico. Prima esperienza per le piccole del predanza che hanno ottenuto il podio con la coreografia “Abbronzatissima” di Sofia Franceschini. Infatti, quest’anno l’insegnante Sofia farà il suo esordio con le più piccole del predanza, portando sul palco due coreografie: “Abbronzatissima” e “I trolls”.Il saggio spettacolo si aprirà con un inizio saggio sulle note di “Palladio” e si alterneranno le più consuete coreografie di danza classica, come “La danza cinese” e coreografie di danza modern e contemporanea, che affronteranno tanti temi importanti e significativi per i giorni d’oggi. La grande novità di quest’anno sarà l’esibizione dei bambini del corso di psicomotricità, coordinato da Martina Buzzi, Domitilla Dionori e Giorgia Galletti. I piccolissimi della scuola mostreranno il frutto del lavoro svolto tra percorsi psicomotori e semplici coreografie. La “Dance World” va avanti di anno in anno con la sua amata danza sempre in evoluzione, con una ricerca nella composizione coreografica e nelle scelte musicali. Risultato raggiunto anche grazie al prezioso contributo dell’insegnante Dorella Leoni, maestra di danza modern e contemporanea, anche lei cresciuta nel mondo della danza sin da piccola. Sarà, inoltre, presente un’esplosione di energia e grinta grazie alle coreografie di hip hop e videodance create dall’insegnante Alessandra Fiore, coreografa presente nella scuola ormai da cinque anni. Con la speranza che lo spettacolo sarà gradito da grandi e bambini, vi aspettiamo numerosi: “La danza è il linguaggio nascosto dell’anima. Quando danziamo esprimiamo qualcosa che le parole non possono dire, qualcosa che nasconde la realtà quotidiana e ci connette a una parte più profonda di noi stessi” Martha Graham.

