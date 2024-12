LADISPOLI – Non c’è due senza tre. Successo per la terza edizione del trofeo “Città di Ladispoli” dedicato alla memoria di Roberto Minisini, il papà del campione Giorgio deceduto poco tempo fa. Il tempo ha retto domenica, e la gara podistica si è svolta a Palo. Tre edizioni della gara e tre vittorie del portacolori dell’Asd Etrusca Luca Parisi. Martino De Nardi della Trieste Atletica è salito sul secondo gradino del podio mentre al terzo posto Delian Dimko (Lbm Sport). Nella femminile prima la neocampionessa d’Italia di maratona, Alessia Tuccitto (Caivano Runners) davanti a Sara Carnicelli (Imperiali Atletica). Terza Paola Patta (Pod.Solidarietà). Ben 688 atleti al traguardo. Per il Gruppo Millepiedi una soddisfazione enorme, condivisa con l’assessorato allo Sport del comune di Ladispoli, il consorzio di Marina di San Nicola, la Fidal nazionale e regionale e tutte le associazioni e sponsor che hanno dato il loro contributo. Era presente naturalmente Giorgio Minisini (in foto con il presidente dei Millepiedi Mastropietro), reduce dai mondiali di Doha con due medaglie e con l’ingresso per la prima volta nelle Olimpiadi di Parigi. Il nuoto sincronizzato punta sull’asso azzurro.

