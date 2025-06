SANTA MARINELLA - Il Comune ha promosso, come ormai da tradizione e partecipato, all'iniziativa nazionale Spazza Apnea, dedicata alla pulizia dei fondali marini. L'evento si è svolto in contemporanea in altre otto località italiane, tra cui Genova, Marina di Pisa, Ancona, Bari, Torre del Greco, Ustica, Marettimo e Lerici, unendo simbolicamente l'Italia nella lotta contro l'inquinamento marino. “Siamo felici di aver preso parte a Spazza Apnea – ha detto Tidei – una iniziativa che incarna perfettamente il nostro impegno per la protezione del mare e del nostro litorale. Con oltre cento chili di rifiuti recuperati, questa è una testimonianza della sensibilità e dell'operosità della nostra comunità. Vogliamo che Santa Marinella sia un esempio virtuoso nella tutela ambientale e continueremo a promuovere iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini nella cura del nostro patrimonio naturale”.

L'iniziativa Spazza Apnea, sottolinea l'urgenza di un'azione coordinata e consapevole per affrontare la problematica dei rifiuti in mare, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza di comportamenti responsabili e sostenibili. “Un team di volontari e subacquei – afferma il delegato all’ambiente Alessio Magliani - si è immerso nelle acque del Porto Romano di Santa Marinella per recuperare rifiuti dai fondali, contribuendo attivamente alla salvaguardia dell'ecosistema marino locale. L'operazione di pulizia ha portato alla raccolta di un totale di 102 kg di rifiuti e dimostra l'importanza di queste azioni concrete per la tutela dell'ambiente. Ringraziamo tutti i partecipanti, le associazioni e i volontari che hanno contribuito al successo di questa giornata, ribadendo il proprio impegno costante per un futuro in cui il mare sia sempre più pulito e protetto”.