CERVETERI – Saranno “arruolati” nella Protezione Civile comunale gli studenti sospesi a scuola. La condotta irresponsabile equivarrà a far parte, per alcuni giorni, del gruppo operativo che si occupa un po' di tutto sul territorio. L’iniziativa, piuttosto originale, riguarderà l’istituto di istruzione superiore Enrico Mattei di Cerveteri (Liceo Scientifico e Linguistico ma anche Tecnico) e lo Stendhal Calamatta di Civitavecchia che include vari indirizzi tra cui Ospitalità alberghiera, Amministrazione, Finanza e Marketing. «Non si tratta di una punizione, ma di un’occasione per responsabilizzare i giovani attraverso attività socialmente utili – puntualizza la sindaca cevreterana, Elena Gubetti –. Troppo spesso gli studenti sospesi tendono a considerare quei giorni come un periodo libero da impegni. Non deve essere così: è importante che comprendano che a ogni comportamento scorretto corrisponde una conseguenza, e che facciano propri i valori del bene pubblico, del rispetto della collettività e della convivenza civile. Sono certa che, dopo aver trascorso qualche giorno accanto al nostro gruppo operativo della Protezione Civile, i ragazzi torneranno sui banchi di scuola più consapevoli e responsabili del proprio agire». È stato firmato il protocollo dopo l’approvazione di una delibera in giunta con la quale è stato siglato lo schema di convenzione tra gli istituti coinvolti e la stessa amministrazione comunale. Sono state definite le modalità e i percorsi educativi che riguarderanno i giovani oggetto di procedimenti disciplinari. «Ringrazio le dirigenze scolastiche dei due istituti – prosegue il primo cittadino cerveterano - per aver proposto la stipula di questa convenzione e la nostra Protezione Civile comunale, che si è immediatamente resa disponibile affinché il progetto potesse essere avviato. Un ringraziamento particolare va a Renato Bisegni, responsabile del gruppo, per la sua pronta disponibilità ad accogliere i ragazzi e per l’impegno nel coinvolgerli nei progetti di assistenza alla popolazione e negli interventi sul territorio». Non saranno infatti soltanto lezioni didattiche. Gli studenti conosceranno da vicino le attività della Protezione Civile: soccorso alla popolazione, allagamenti, eventi di solidarietà e tanto altro ancora. Molto probabilmente i corsi inizieranno a gennaio del 2026.

