CERVETERI – I topi di appartamento non vanno in vacanza e tornano a suscitare allarme nelle frazioni di Cerenova e Campo di Mare. A segnalare l’ultimo raid è la signora Daniela. «La scorsa alle 3 del mattino abbiamo subito un’intrusione da parte dei ladri che hanno forzato la porta d’ingresso. Fortunatamente sono scappati con poca refurtiva quando li abbiamo sorpresi. Poco prima si erano anche introdotti nella casa di un vicino sempre nel quadrante di via Giacinti e via Tirreno. Servirebbero telecamere e un maggior pattugliamento in zona». Sempre in via dei Giacinti altra testimonianza. «Qui a Campo di Mare in un villino al piano terra via dei Giacinti in piena n sono entrati i ladri in casa mia – scrive pubblicamente Marco -, ero solo, me lo sono trovato in camera che cercava i soldi. Per fortuna ho avuto la forza di urlare ed è scappato Mi ha preso i bermuda con le chiavi della macchina e i documenti ma visto che non vi erano soldi li ha buttati in terra scappando. È stato un grande spavento». Nella zona è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Ladispoli ma il ladro si era già dileguato nelle tenebre. Si sfoga anche una signora da via dei Platani. Il gruppo social di Cerenova e Campo di Mare è stato bersagliato. «Dopo l’ora di cena – Rosanna – eravamo al pianoterra a vedere la televisione con tutta la famiglia e non ci siamo resi conto che i ladri erano saliti al piano superiore arrampicandosi probabilmente sulle pareti. Quando abbiamo sentito del rumore siamo saliti di corsa, si erano chiusi a chiave dopo aver razziato denaro ed altri oggetti di valore, sono fuggiti calandosi dalle finestre, li abbiamo messi in fuga con le urla ma non si può vivere con la paura di essere depredati nella propria casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA