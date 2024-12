CERVETERI – Da una parte il piano antibuche, dall’altra le continue richieste della popolazione. La giunta Gubetti ha annunciato interventi immediati in via Furbara-Sasso, via degli Eucalipti a Campo di Mare, via Volterra a Cerenova, via Carlo Cavalieri a Cerveteri e via Sagripanti al Tyrsenia grazie ad un'operazione dal costo di 680mila euro. Poi ci sono tante altre zone che necessitano di un serio piano di riqualificazione. I residenti in questi giorni si sono fatti sentire in via Fontana Morella, via di Zambra e via Settevene Palo, l’arteria che conduce a Bracciano martoriata dai crateri. A farsi sentire anche i movimenti politici. «Nonostante avvisi informali, telefonate, contatti di varia natura – scrive Roberto Menasci, commissario della Lega Salvini Premier Cerveteri -, ad oggi presso le frazioni di Valcanneto e le Due Casette, non sono avvenute alcune azioni a porre rimedio alle esposizioni a rischio incolumità dei cittadini. In particolare alle Due Casette, di fronte la chiesa, persiste l’esistenza di due grandi buche e qui alcuni automobilisti ci hanno lasciato le ruote».

