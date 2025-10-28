SORIANO NEL CIMINO - L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni ufficiali che si terranno domenica 2 novembre , in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno richiama alla memoria l’importanza del sacrificio di coloro che hanno difeso con coraggio la Patria e i suoi ideali.

Si tratta di un appuntamento carico di significato, che vuole anche sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalle Forze Armate nel garantire la sicurezza, la pace e la democrazia, sia in Italia che nelle missioni internazionali. Il programma della giornata prevede alle 10,30, la partenza del corteo da piazza Umberto I, accompagnato dalla banda musicale di Soriano nel Cimino, con la partecipazione delle autorità civili, militari, religiose e delle associazioni del territorio; a seguire, alle 11,30, la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, come gesto simbolico di riconoscenza e memoria collettiva.

L’amministrazione comunale rivolge un invito sentito a tutta la popolazione, alle scuole e ai giovani affinché partecipino numerosi, contribuendo a mantenere vivi i valori dell’unità nazionale, della pace e della solidarietà.

Sarà un’occasione per ritrovarsi come comunità e per riflettere sull’importanza della coesione sociale e del senso civico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA