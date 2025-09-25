Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Soriano nel Cimino dove una donna di 97 anni è morta investita da un furgone. Il fatto è accaduto intorno alle 12,30 in via David Potenza.

Secondo quanto si è potuto apprendere il mezzo, il furgone di un corriere, per cause che sono ancora in corso d’accertamento, si è sfrenato all’improvviso e ha travolto la donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

La donna era originaria del Nord Italia ma risiedeva da molti anni a Soriano nel Cimino.