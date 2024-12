Nella tarda serata di mercoledì un uomo ha chiamato il numero di pubblica utilità 117 della Guardia di Finanza, dicendo di trovarsi agli arresti domiciliari da molto tempo e preannunciava l’imminente volontà di suicidarsi gettandosi dalla finestra della propria abitazione nel centro storico di Viterbo.

La sala operativa ha allertato immediatamente la pattuglia di servizio che ha raggiunto tempestivamente l’uomo.

Congiuntamente, tramite sale operative, è intervenuta a supporto anche una pattuglia dei carabinieri. Dopo alcuni momenti di tensione finanzieri e carabinieri sono riusciti a riportare alla ragione l’uomo facendolo desistere dall’intento suicida e afferrandolo per un braccio lo hanno allontanato dalla finestra mettendolo in sicurezza. Tratto in salvo è stato condotto comunque, sotto scorta, presso l’ospedale di Viterbo grazie all’ausilio dell’ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.