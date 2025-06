S. MARINELLA – Il rappresentante della lista civica “Io Amo Santa Marinella” Stefano Marino critica la dirigenza della Santa Marinella Servizi parlando di contorte operazioni per le nomine della partecipata. «Altro che braccio operativo per le manutenzioni ordinarie – dice Marino - la Santa Marinella Servizi, che dovrebbe occuparsi di decoro urbano, piccoli interventi, assistenza ai cittadini e ai servizi pubblici, sembra diventata sempre più un poltronificio opaco, dove le nomine appaiono e scompaiono come nei giochi di prestigio. Pare che il nuovo consiglio di amministrazione sia stato finalmente nominato. Ma attenzione, il presidente, il dottor Massimo Rosati, sarebbe già dimissionario. Sarà vero? Scelte imposte dall’alto? Veti incrociati? L’unica certezza è l’assenza totale di trasparenza - dice Marino - Nulla è stato pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito della Sms. Nessun verbale, nessun atto ufficiale. Solo un video del sindaco che annuncia i nomi come se fosse una puntata speciale del Grande Fratello, con tanto di quote rosa e maschili bilanciate, mentre il cittadino comune resta fuori dalla porta. Nel frattempo, mentre i posti nel cda fanno gola, le strade restano piene di buche, le fermate degli autobus invase dall’erba e le piante messe a dimora si seccano per mancanza di acqua».

©RIPRODUZIONE RISERVATA