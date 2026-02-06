TOLFA - Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato smottamenti, detriti e accumuli di fango lungo la strada provinciale collinare, già di per sé particolarmente complessa per la presenza di numerose curve e tornanti. In diversi tratti il manto stradale risulta dissestato e reso scivoloso dal materiale trascinato a valle dall’acqua, con evidenti rischi per la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

Sul posto sono intervenuti operai addetti alla manutenzione e alla sicurezza della viabilità e grande è stato il lavoro dei volontari della Protezione Civile di Tolfa guidati dal presidente Antonio Morra. I volontari sono stati impegnati nelle operazioni di pulizia della carreggiata e nella rimozione di fango, pietre e detriti che si erano accumulati soprattutto nei punti più critici. Ora la strada è tornata percorribile. Le immagini documentano chiaramente le condizioni difficili in cui versava la strada, con tratti invasi dal fango e parti dell’asfalto danneggiate dall’azione dell’acqua.

Le autorità e i tecnici raccomandano la massima prudenza durante la guida. Si tratta infatti di un’arteria già normalmente impegnativa, caratterizzata da curve strette, pendenze e tornanti, che in caso di pioggia diventa ancora più insidiosa. In alcuni punti il fondo stradale è irregolare e, con l’umidità e il fango, il rischio di sbandamenti aumenta sensibilmente.

L’invito rivolto agli automobilisti è quello di limitare gli spostamenti non necessari, moderare la velocità, mantenere le distanze di sicurezza ed evitare manovre azzardate, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità. Non si escludono ulteriori interventi nei prossimi giorni per il ripristino completo delle condizioni di sicurezza, qualora il maltempo dovesse proseguire.

La situazione resta monitorata, con l’auspicio che le condizioni meteo migliorino per consentire il pieno ripristino della viabilità e ridurre i disagi per chi quotidianamente percorre questa strada di collegamento fondamentale per il territorio.