I carabinieri hanno smantellato una presunta rete di spaccio tra Vetralla e Viterbo. Tutto è nato, lo scorso 27 settembre, da un controllo alla circolazione stradale da parte dei carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino. Dopo aver fermato lungo, la strada provinciale Ortana, un veicolo condotto da un giovane vetrallese, i militari hanno avviato immediati approfondimenti sul suo conto conducendo una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, ove era presente anche la sorella. Qui hanno trovato e sequestrato circa 1 chilo di hashish, 100 grammi di semi di canapa, 22 grammi di funghi allucinogeni e materiale utile al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Le ulteriori indagini, hanno portato ad estendere le perquisizioni nei confronti di una coppia di Viterbo, rinvenendo e sequestrando circa 40 grammi di eroina in dosi, hashish, cocaina, strumenti il confezionamento, altro denaro contante e due banconote false da 50 euro.

I quattro, due italiani e due nigeriani, sono stati arrestati in flagranza.

Dopo l’udienza, il tribunale di Viterbo ha disposto gli arresti domiciliari per tre di loro e il divieto di dimora per il quarto.