«Una grande manifestazione per la dignità e i diritti delle braccianti e dei braccianti agricoli della Tuscia». Ad organizzarla sono i sindacati delle operaie e degli operai agricoli Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Lega comunale di Viterbo. Appuntamento sabato 3 maggio alle 17,30 in piazza Dante .

«Invitiamo tutte le operaie e tutti gli operai agricoli a partecipare – dicono i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila, rispettivamente Marco Nati, Andrea Piferi e Antonio Biagioli – Invitiamo tutti i cittadini a sostenere le braccianti e i braccianti agricoli. La nostra è una battaglia per la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per fare in modo che la questione bracciantile diventi anch’essa una vera e propria questione sociale della città di Viterbo e di tutta la Tuscia e che finalmente le problematiche che caratterizzano la vita di un’operaia e di un operaio agricolo vengano seriamente prese in considerazione e risolte concretamente».

«Una manifestazione – sottolineano ancora Marco Nati, Andrea Piferi e Antonio Biagioli – voluta anche per rispondere a Confagricoltura Viterbo che ha sottoscritto un contratto di lavoro, finalmente innovativo e al servizio delle operaie e degli operai e delle aziende agricole della Tuscia, e si è poi rifiutata di concordare le regole per dare attuazione ad alcuni punti fondamentali dell’accordo».