TOLFA- «Lunedì prossimo, insieme alla sindaca, incontreremo il dirigente competente della Città Metropolitana per affrontare i problemi legati alla sicurezza e alla manutenzione delle strade: un appuntamento importante, frutto di un lavoro coordinato, finalizzato a ottenere risultati concreti per il territorio, avviato grazie all’interlocuzione dei consiglieri del PD”. Ad esprimersi così la segretaria del Pd e consigliera comunale di Tolfa, Sharon Carminelli, la quale insieme agli altrim membri del partito collinare spiega poi: “Non era nostra intenzione parlarne prima del tempo, ma ci vediamo costretti a farlo a causa della propaganda di alcuni consiglieri che, invece di contribuire concretamente, scelgono di ostacolare il lavoro istituzionale. Dopo quattro anni di nessuna proposta l’assessore ai Servizi Sociali si sveglia improvvisamente e scopre una nuova passione per la sicurezza stradale e quando mancano i risultati la propaganda diventa spesso l’unica strada percorribile. L’assessore attacca Città Metropolitana di Roma con toni da piena campagna elettorale, peccato che proprio lunedì si terrà un incontro ufficiale in Città Metropolitana col dirigente competente. Forse non lo sapeva, o ne era al corrente ma ha preferito mettere in scena l’ennesima recita, rischiando di compromettere un lavoro istituzionale volto a migliorare la vita dei cittadini”. Duro attacco del Pd poi al consigliere Mura, presidente della Commissione Bilancio che dovrebbe garantire tempi istituzionali certi e serietà nel confronto politico, peccato che abbia impiegato sette mesi per convocare la commissione e discutere le mozioni presentate dall’opposizione, mostrando arroganza anziché responsabilità. Se i due consiglieri di Forza Italia vogliono fare una mozione, la facciano al presidente Rocca che ha varato un taglio dell’85% ai piccoli comuni o la presentino contro gli ingenti tagli alle città metropolitane varati dal Governo che sostiene”.

