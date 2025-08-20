CIVITA CASTELLANA - Venerdì alle 11 presso la sala consiliare del Comune di Civita Castellana, si svolgerà il primo incontro tematico di area vasta dedicato all’ambito distrettuale corrispondente al territorio di competenza della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Civita Castellana.

L’iniziativa, promossa dal prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, nell’ambito del rafforzamento del coordinamento interistituzionale e della valorizzazione del dialogo tra le amministrazioni locali e gli organi dello Stato, vedrà la partecipazione dei sindaci di Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Calcata, Gallese, Monterosi, Nepi, Orte, Bassano in Teverina, Vasanello, Vignanello e Vallerano, nonché dei vertici provinciali delle forze di polizia e delle principali istituzioni pubbliche.

L’incontro si configura quale momento di confronto operativo e di approfondimento tematico su alcune delle questioni di maggiore rilevanza per il territorio, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica e stradale, alla protezione civile e alla gestione dei fenomeni migratori.

In tale contesto, sarà posta attenzione non soltanto agli strumenti di intervento in situazioni emergenziali, ma anche alle modalità di programmazione ordinaria delle attività amministrative, con l’obiettivo di promuovere la diffusione di buone prassi, il rafforzamento delle reti di collaborazione e la prevenzione dei fenomeni critici. L’approccio integrato e multilivello che caratterizza l’iniziativa intende favorire una più efficace sinergia tra le istituzioni, nella consapevolezza che la coesione territoriale e la capacità di risposta alle sfide contemporanee passano attraverso un costante investimento nella cooperazione e nella condivisione delle responsabilità.