X MUNICIPIO - Un incidente mortale è avvenuto nel X Municipio nella serata di mercoled’ 22 ottobre: alle ore 21:25, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Canale della Lingua con la squadra VF territoriale.

Ad essere coinvolto un uomo (del 1969), che alla guida dello scooter è impattato, per cause al momento imprecisate, contro il guard rail,

L’urto è stato fatale al conducente del motoveicolo che è stato recuperato dai Vigili del fuoco, privo di vita, all’interno del Canale dei Pescatori dopo aver effettuando un volo di circa 8 metri . In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto 118 e le Forze dell'Ordine.