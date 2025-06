CERVETERI – Avevano deciso di fare una “passeggiata” all’interno del bosco di Ceri ma qualcosa non è andato come speravamo. Attimi di panico ieri sera per un gruppo di escursionisti.

I 13 si erano addentrati all’interno del bosco intorno alle 9 del mattino, seguendo un sentiero all’interno della fitta boscaglia. Purtroppo non sono riusciti a tornare indietro e così, una volta arrivata la sera, non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi. Arrivati sul posto i vigili del fuoco di Bracciano, con l'equipaggio della 25A e la squadra dei specialisti SAF, speleo alpino fluviali, grazie alle coordinate GPS sono riusciti a raggiungere gli escursionisti. Nonostante fossero tutti in buona salute, il recupero è stato difficoltoso in quanto la fitta vegetazione rendeva proibitivo il passaggio verso la via di fuga. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.